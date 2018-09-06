Глава МИД РК встретился со Спецпредставителем ООН и замглавы МИД Афганистана

Кайрат Абдрахманов провел ряд встреч на полях региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин Афганистана».

Министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов провел ряд встреч на полях региональной конференции «Расширение прав и возможностей женщин Афганистана», состоявшейся в Астане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Во время встречи со Специальным представителем Генерального Секретаря ООН, Главой Регионального центра по превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) Натальей Герман собеседники обсудили текущие вопросы взаимодействия Казахстана и ООН.

Министр подчеркнул, что вопросы региональной безопасности, сотрудничества и устойчивого развития постоянно находятся в фокусе особого внимания Президента Нурсултана Назарбаева, о чем свидетельствует состоявшаяся конференция.

Казахстан и его международные партнеры будут взаимодействовать в вопросах реализации итогов астанинского форума по Афганистану. В этом контексте рассмотрены перспективы создания в Алматы регионального хаба ООН, который может послужить площадкой для координации проектов, обсужденных в ходе астанинской конференции.

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