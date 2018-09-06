Мастер-класс от мировых звезд прошел в ВКО

Мастера высокой музыки Бранислав Ятич, Шахимардан Абилов, Степан Симонян и Михаил Киргхофф поделились секретами мастерства в Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных.

Мировые звёзды классической музыки накануне 4 международного фестиваля «Ақ Ертіс» провели мастер-класс для восточноказахстанских музыкантов. Мастера высокой музыки Бранислав Ятич, Шахимардан Абилов, Степан Симонян и Михаил Киргхофф поделились секретами мастерства в Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Уникальная возможность получить урок и оценку своих возможностей от именитых музыкантов выпала учащимся Восточно-Казахстанского училища искусств. В будущем, уверены организаторы, это даст огромный толчок для развития их профессионального мастерства.

«Я стараюсь постоянно принимать участие в фестивале «Ақ Ертіс». Я принимаю активное участие в организации фестиваля, приглашаю сюда музыкантов и оперных певцов. Хочу, чтобы восточноказахстанцы приобщились к шедеврам мировой классической музыки и одновременно с этим те люди, которые посвятили себя искусству здесь, они имели бы возможность научиться тому, что умеют звёзды мировой сцены. Это очень нужно и важно», - сказал Михаил Киргхофф.

Казахстанский «соловей», оперный певец, заслуженный артист РК Шахимардан Абилов, отмечает, что пение – далеко не простое искусство, как может показаться на первый взгляд. Здесь, как ни странно, важен широкий кругозор!

– Больше читайте классику, развивайтесь духовно и творчески, – призвал мэтр. – Вам повезло, что у вас, ребята, есть хорошие наставники – педагоги высочайшего класса.

Напомним, что фестиваль «Ақ Ертіс» в этом году проводится в четвертый раз. С каждым годом география фестиваля расширяется. В звездном мероприятии примут участие гранды оперного искусства и классической музыки Казахстана, России, Италии, Испании, Сербии, Перу.

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