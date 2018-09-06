Назарбаев: Достигнуть успеха в жизни, не имея здоровья, невозможно
Глава Казахстана рассказал о мотивации и здоровом образе жизни.
Фото : из открытых источников6 сентября 2018, 19:40
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев призвал заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТРК главы РК.
"Для здорового образа жизни, особенно для молодых, очень важно заниматься спортом. Спортом надо заниматься спортсменам для достижения каких-то больших целей, показателей, а нам всем надо заниматься для того, чтобы укрепить свое здоровье", - рассказал глава государства в архивном видео.
Назарбаев поделился своим видением жизненного успеха:
"Достигнуть успеха в жизни, не имея здоровья, невозможно, поэтому все должны заниматься".
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