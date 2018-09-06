По итогам пятого дня на III ВИК сборная Казахстана завоевала восемь медалей

По итогам 5 дней в копилке нашей сборной 52 медали.

Фото : Комитет по делам спорта и физической культуры МКС РК

В четверг, 6 сентября, прошел пятый соревновательный день Всемирных игр кочевников в Чолпон-Ате, сообщает Zakon.kz.

Казахстанские спортсмены завоевали восемь медалей различного достоинства: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовых медали.

На гладких скачках на 1,6 км казахстанские спортсмены Адилет Шынайдаров со скакуном «Падиша Нури» завоевал бронзовую медаль, на дистанции 2400 метров Мерхан Булгынов со скакуном «Дичато» выиграл золотую медаль.

Казахстанские спортсмены в ордо (асық ату) взяли бронзовую медаль. В жамбы ату Тулыбеков Абзал стал серебряным, Айкоз Ерланхан бронзовым призерами. Главный приз выиграл венгерский стрелок.

В турецкой борьбе аба в весовой категории 65 кг Курбанкулов Ауесхан завоевал золотую медаль. В таджикской борьбе в весовой категории 80 кг Алмас Амалбек стал серебряным призером, а в 60кг Абикенов Алмас завоевал бронзовую медаль.

Отметим, в аударыспақ в пяти весовой категории наши пять борцов вышли в финал. Завтра они сразятся с киргизскими спортсменами.

Казахстанские кокпаристы проиграли узбекским спортсменам со счетом 4-5.

По итогам 5 дней в копилке нашей сборной 13 золотых, 17 серебряных, 22 бронзовых медали. Итого 52 медали.

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