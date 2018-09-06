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Президент ознакомился с ходом строительства нового центра Караганды

Глава республики находится с рабочим визитом в регионе.

Фото : Акорда6 сентября 2018, 19:58

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ознакомился с ходом строительства нового центра Караганды, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Назарбаев осмотрел участок застройки жилых массивов, расположенный в районе «Юго-Восток» Караганды. Главе государства было доложено о ходе и результатах строительства жилья и социально-значимых объектов в рамках развития города. Так, на территории нового центра планируется возведение ряда административных зданий и спортивных сооружений, концертного зала, дома детей и юношества, оптово-распределительного логистического пункта и школы.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев был проинформирован о реализации программ «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», в том числе о ходе строительства трассы Капчагай-Бурубайтал-Балхаш и результатах реконструкции внутриобластных дорог.


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