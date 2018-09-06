Водители автобусов в Шымкенте устроили бойкот

С утра они не вышли на линию, но после продолжительных уговоров всё же вернулись на свои маршруты.

Водители общественного транспорта Шымкента, работающие по 70-му городскому маршруту, наотрез отказались выходить на работу. Причиной бойкота послужила борьба за клиентов между официальными работниками автопарка и нелегальными "бомбилами", передаёт корреспондент BNews.kz.

Добраться до своих рабочих мест, детских садов и учебных заведений сегодня оказалось не просто жителям отдалённого микрорайона Кайнар булак из-за того, что автобусы не вышли на линию. Люди часами ждали маршрут.

"Я уже полтора часа жду автобус, но его (автобуса – прим.автора) до сих пор нет", - сказала местная жительница.

"Не могу выехать в город. 70 автобус почему-то не ездит. Отказываются водители", - говорит местный житель.

Причину отказа от работы водители объясняют просто – они и без того недостаточно зарабатывают, а нелегальные перевозчики и вовсе отнимают потенциальных клиентов.

"В микрорайоне Кайнар курсируют около 20 нелегальных автобусов, которые забирают наших клиентов. У них льготы не действуют, поэтому они (льготники – прим.автора) садятся только к нам", - говорит водитель автобуса №70 Ердибаха Шушпаев.

"У нас проезд в автобусе 70 тенге. А нелегальные маршрутки с Кайнар булака берут по 50. Это до города, назад в Кайнар булак по 100 тенге с человека. У нас на один круг уходит 2,5 часа. А они успевают курсировать один круг за пол часа. В итоге, все пассажиры бегут к нелегалам, так как с ними быстрее. Но это ведь не безопасно", - сказал ещё один водитель 70-го автобуса Алиби Кабылбеков.

Своих коллег поддерживает и представитель автопарка "Галиев и К" Максат Кененбаев. По его словам, как появились нелегальные извозчики, зарабатывать на жизнь стало куда сложнее.

"Я полностью поддерживаю своих сотрудников. Очень сложно стало зарабатывать на жизнь, как появились эти "бомбилы". Мы обратились с письмом в транспортный отдел и надеемся, что будут приняты соответствующие меры", - сказал он.

В транспортном управлении, в свою очередь, заверили, что обязательно наведут порядок на линии. Как отметил заведующий сектором управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Шымкента Наурыз Сургалиев, совместно с полицией они будут проводить рейды по выявлению нелегальных маршрутов.

"Сейчас мы направили письмо в ДВД города для проведения совместного рейдового мероприятия по устранению водителей, занимающихся незаконными пассажирскими перевозками", - заверил он.

К слову, после трёхчасовых переговоров и обещаний городских властей решить проблему, водители 70-ых автобусов всё же вышли на маршрут. Отметим, что в настоящее время в микрорайоне Кайнар булак проживает более 60 тысяч человек, а услуги пассажирских перевозок здесь предоставляют 22 маршрутных автобуса.

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