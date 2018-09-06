История любви лебедей поразила карагандинцев

Лебедь потерял пару и едва не погиб.

Лесные инспекторы спасли лебедя в Караганде. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет на своей странице Facebook, передает Zakon.kz.

6 августа 2018 года в Карагандинскую областную территориальную инспекцию лесного хозяйства и животного мира поступил звонок от жительницы города Абай Карагандинской области, которая обнаружила поблизости от города двух птиц, предположительно лебедей.

Одна из птиц погибла, а вторая практически не двигалась. Специалисты Инспекции незамедлительно выехали на место совместно с ветеринарной службой Карагандинского зоопарка. Прибыв на место, осмотрели животных, определив, что птицы относятся к виду лебедь-шипун. Данный вид лебедей не является редким и исчезающим.

Одна птица погибла от удара о высоковольтный провод, о чем свидетельствует глубокая рана над клювом, вторую птицу удалось изловить и доставить в Карагандинский зоопарк. На обеих птицах в ходе визуального осмотра не обнаружено следов огнестрельного ранения.

При визуальном осмотре живого лебедя специалистами зоопарка диагностирована общая ослабленность организма в связи с долгим пребыванием возле трупа партнера. Это обусловлено моногамностью лебедей-шипунов.

После транспортировки выжившего лебедя-шипуна в Карагандинский зоопарк был составлен соответствующий акт приема-передачи животного.

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