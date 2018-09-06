Чиновники Костанайской области извинились за разрушенную скульптуру батыра

Новый памятник будет изготовлен из бронзы, его высота - 4,9 метров.

Инцидент с разрушенным памятником батыра, установленного к 550-летию Казахского ханства на въезде в приграничный с Россией посёлок Карабалык, вызвал широкий общественный резонанс, передаёт корреспондент Bnews.kz. Чиновники поспешили организовать брифинг для журналистов и прояснить ситуацию.

"Подрядчикам было поручено максимально сохранить архитектурную форму при демонтаже, но этого не произошло. Ими было допущено грубейшее нарушение - резкое дёргание. Как позже отчитались подрядная организация, они сначала попробовали поднять статую, но она треснула. Поэтому было принято решение её дернуть и свалить. Я приношу извинения от имени всех: подрядчиков, местных исполнительных органов за такой инцидент", - сказал аким Карабалыкского района Нуржан Утегенов.

Утегенов подчеркнул, что разрушенная скульптура не была памятником, а являлась малой архитектурной формой. Устанавливали железобетонную фигуру в 2015 году по инициативе местного Совета ветеранов на деньги предпринимателей.

"Малая архитектурная форма была сделана некачественно, и из-за изменения рельефов земли постамент дал осадок и были признаки разрушения. Фундаментные блоки зарыли в землю всего на 30-40 сантиметров, поэтому постамент дал трещину. От местного сообщества поступило предложение сделать реконструкцию данной архитектурной формы путём изменения на капительное строение. Предложение было поддержано местной властью. Бюджетные средства на такие мероприятия не предусмотрены, поэтому нашли спонсоров. Был создан специальный фонд, который и занялся изготовлением проектно-сметной документации как самого памятника, так и благоустройством территории", - добавил Утегенов.

Новый памятник будет изготовлен из бронзы, его высота - 4,9 метров. Благоустроятбудет 900 квадратных метров прилегающей к памятнику территории. Сметная стоимость памятника - около 40 млн тенге, а благоустройство обойдётся в 29 млн тенге.

Высказался по поводу инцидента и сам Ержигит Оралбеков, который написал эмоциональный пост-возмущение в Facebook.

"Если бы не я, кто-нибудь другой так и так эту тему бы поднял. Некоторые журналисты утрировали мои слова и подали информацию так, будто памятник был возведён на средства моего дедушки. Но это не так, он лишь занимался поиском финансирования. Он в свои 69 лет бегал, искал средства, убивал своё время и здоровье. И в итоге сегодня этот памятник снесён. Мне стало обидно. Поэтому и был опубликован пост. Радует тот факт, что теперь вместо старого будет возведён новый памятник", - отметил мужчина.

Напомним, скульптуру неизвестного батыра, установленную три года назад к 550-летию Казахского ханства, снесли в Карабалыкском районе Костанайской области. Местные власти тогда сообщили, что фигура треснула настолько, что невозможно было её перенести без разрушения в другой населённый пункт.

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