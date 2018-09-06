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Казахстан и Грузия проводят первый матч в истории Лиги наций: итоги первого тайма

К моменту перерыва счет составил 0:0.

Фото : sports.kz6 сентября 2018, 21:07

В Астане завершился первый тайм матча между Казахстаном и Грузией - первого в истории Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

После первого тайма счет остается равным и ничейным - 0:0.

В первом тайме обе команды имели шансы забить гол: мяч с линии ворот выносили сначала казахстанские игроки, а затем и их соперники.

Напомним, стартовые составы команд можно посмотреть здесь.


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