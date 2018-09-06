Назарбаев дал ряд поручений по развитию Карагандинской области

В регионе состоялось совещание по вопросам социально-экономического развития.

Президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономического развития Карагандинской области, которое состоялось в Доме дружбы в Караганде, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ознакомившись с деятельностью этнокультурных объединений области, Президент Казахстана встретился с общественностью региона.

Глава государства особо отметил положительную динамику экономических показателей развития области.

- За пять лет введено 1,7 млн кв. м жилья. По темпам жилищного строительства область занимает четвертое место в республике, - указал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что Карагандинская область является самым урбанизированным регионом страны, и отметил важность развития социальной инфраструктуры во всех ее населенных пунктах.

Глава государства особо акцентировал внимание на вопросах дальнейшей реализации стратегических программ развития страны, направленных на использование ее транзитно-транспортного потенциала и повышение социального благосостояния народа.

Заслушав доклад акима Карагандинской области и побеседовав с представителями общественности, Нурсултан Назарбаев указал на необходимость решения ряда ключевых задач по обеспечению дальнейшего экономического роста региона.

- В области функционирует специальная экономическая зона. На сегодня в СЭЗ зарегистрировано 15 участников, из которых только 6 – действующие предприятия. Поручаю акимату выработать действенные меры по активизации потенциала СЭЗ. Надо привлекать крупных «якорных инвесторов» в строительную, химическую и медицинскую индустрии, а также в металлообработку, - сказал Президент Казахстана.

В то же время Глава государства напомнил о социальной ответственности предприятий за создание и улучшение условий жизни населения.

Нурсултан Назарбаев также поручил наладить производство наиболее востребованных импортируемых товаров и услуг.

- На четырех крупных предприятиях планируется внедрение элементов Индустрии 4.0, а 2 предприятия определены как «модельные цифровые фабрики». Роботизация, искусственный интеллект, промышленный интернет позволят повысить производительность труда и конкурентоспособность продукции. Здесь работа должна вестись на постоянной основе, - подчеркнул Президент Казахстана.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу по цифровизации государственных услуг, разработать долгосрочную стратегию развития города Караганды и Дорожную карту по ее реализации.

Отметив важную роль бизнеса в экономике страны, Глава государства поручил разработать Карту развития бизнеса в Карагандинской области и активно вовлекать население в предпринимательство в рамках Программы поддержки продуктивной занятости и массового предпринимательства и «Дорожной карты бизнеса – 2020».

В ходе совещания также было поручено проработать новые проекты в формате государственно-частного партнерства.

Президент Казахстана отдельно остановился на вопросах осуществления «Пяти социальных инициатив» и поручил обеспечить их дальнейшую реализацию на должном уровне. Так, Нурсултан Назарбаев остановился на планах по решению проблем качества высшего образования, здравоохранения, жилищного строительства и развития туристического потенциала области.

Кроме того, Глава государства указал на необходимость обеспечения сельского населения качественной питьевой водой.

Также в ходе совещания особое внимание было уделено вопросам теплоснабжения, обеспечения экологической безопасности в регионе и внедрения зеленых технологий.

- В области в год выделяется в атмосферу порядка 600 тыс. тонн вредных веществ. Это составляет четверть от всех выбросов по республике. Поручаю акимату совместно с Правительством принять комплексные меры по оздоровлению экологической обстановки, - сказал Президент Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев остановился на достижениях страны в деле укрепления единства народа и подчеркнул особую важность реализации государственных программ для обеспечения дальнейшего развития области.

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