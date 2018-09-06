«Сарыарка» проиграла «Торпедо» в первом матче сезона ВХЛ

Счет составил 1:4.

В первом матче регулярного чемпионата ВХЛ в Караганде «Сарыарка» принимала усть-каменогорское «Торпедо», передает Sports.kz.

В первом периоде счет открыли карагандинцы, им ответили двумя шайбами усть-каменогорцы. Во второй двадцатиминутке «Торпедо» еще раз поразило ворота хозяев. В третьем отрезке игры «Сарыарка» получила еще одну шайбу от гостей.

8 сентября в Воскресенске карагандинская «Сарыарка» встретится с «Химиком», а в Чехове усть-каменогорское «Торпедо» сыграет со «Звездой».

«Сарыарка» — «Торпедо» 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Шайбы:

1:0 — 09:10 Ломако (Сиксна, Беляев). В большинстве

1:1 — 12:30 Полозов (Глухов). В большинстве

1:2 — 18:40 Кропачёв (Беляков, Белухин). В большинстве

1:3 — 23:55 Белозёров (Бекетаев). В равенстве

1:4 — 54:23 Белозёров (Капитуров, Шестаков). В равенстве

Вратари: Перевозчиков — Печурский

Штраф: 12:12 (8:4, 2:4, 2:4).

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