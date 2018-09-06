По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка.

Собака покусала двухлетнего ребенка в Мангистауской области, передает Zakon.kz со ссылкой на издание «Тумба».

ЧП произошло в селе Баскудук Мунайлинского района. В дежурную часть полиции поступило сообщение от врачей скорой помощи о том, что их вызывали в населенный пункт для оказания помощи ребенку 2016 года рождения с укушенными ранами тела.

Ребенок, оставшись без присмотра, вышел за забор, где его покусала собака.

По данному факту сотрудниками полиции была проведена проверка. Другие обстоятельства дела не сообщаются.

Ранее в издание с просьбой обратить внимание на проблему бродячих собак обратилась жительница 29 микрорайона Актау. Со слов женщины, ее едва не укусила собака на территории недалеко от рынка «Магаш». Псов от испуганной женщины отогнали мужчины.

В апреле бродячие псы покусали девятилетнюю девочку в 17 микрорайоне Актау. Школьница спаслась лишь благодаря неравнодушному прохожему.

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