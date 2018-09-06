Моника Левински раскрыла подробности секс-скандала с Биллом Клинтоном

Фигурантка секс-скандала, связанного с 42-м президентом США, дала откровенное интервью и ответила на вопросы о событиях 20-летней давности.

Моника Левински рассказала о любви к Биллу Клинтону в новом документальном сериале под рабочим название «Импичмент Билла Клинтона» — фигурантка секс-скандала, связанного с 42-м президентом США, дала откровенное интервью и ответила на вопросы о событиях 20-летней давности. Премьера состоится на американском телевидении 18 ноября.

Телекомпания A&E и студия Jigsaw Productions сняли документальный сериал под рабочим названием «Импичмент Билла Клинтона», передает Газета.ру со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Авторы фильма рассказали, что провели собственное расследование отношений между экс-президентов США Биллом Клинтоном и практиканткой Белого дома Моникой Левински, которые привели к политическому скандалу 20 лет назад.

В фильм вошли ранее неопубликованные видеозаписи Клинтона и Левински, с которой у экс-главы государства была приведшая к попытке импичмента интимная связь.

Сообщается, что в сериал вошло интервью с Моникой Левински. В нем она рассказывает о предательстве подруги, записавшей разговоры с ней на диктофон, любви к Биллу Клинтону и встречах с ним при содействии его секретарши, а также о вечере, когда она надела свое синее платье, на котором впоследствии нашли следы семенной жидкости Клинтона.

Премьера сериала состоится 18 ноября на A&E.

Немногим ранее Левински выступила на пресс-конференции и рассказала о своей жизни после сексуального скандала с Клинтоном. После своей речи она должна была дать интервью ведущей местных новостей Йонит Леви. Журналистка задала первый вопрос: «Недавно в интервью NBC News экс-президент Клинтон был несколько рассержен, когда его спросили, не извинился ли он перед вами лично. Вы все еще ждете от него извинений, личных извинений?» Левински не смогла ответить на него.

«Извините, но я не смогу это сделать», — сказала она и покинула студию.

Организаторы пресс-конференции не смогли объяснить поступок Левински. Ее представитель также не смог ответить, связан ли он с прозвучавшим вопросом.

Сама Левински позже объяснила свой поступок в своем твиттере. Женщина обвинила журналистку в том, что она ввела ее в заблуждение, и заявила, что они заранее обсудили, на какие вопросы она готова ответить. Она также подчеркнула, что вопрос телеведущей был «вопиющим пренебрежением» к их договоренностям.

Левински также выразила сожаление перед публикой о том, что интервью закончилось таким образом.

«Я ушла, потому что для женщины важнее всего постоять за себя и не позволять другим контролировать твои высказывания», — объяснила Левински.

Сам Билл Клинтон, отвечая на вопрос об извинениях перед Левински, заявил, что сожалеет о случившемся.

«Я никогда не разговаривал с ней лично. Но я не раз публично говорил, что мне жаль», — ответил Клинтон в интервью NBC.

Напомним, что в 1998 году на страницах The Washington Post появилось расследование сексуальных отношений между 49-летним президентом США Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Президент в то время находился в напряженных отношениях с супругой Хиллари Клинтон.

О романе с Клинтоном девушка рассказала своей знакомой сотруднице администрации американского президента Линде Трип. Та, в свою очередь, поведала о нем спецпрокурору Кеннету Старру. Рассказ о взаимоотношениях Левински и президента стал «вишенкой на торте», украсившей другие расследования Старра в отношении Клинтона.

Сам Клинтон был вынужден оправдываться, заявив, что у него «не было секса» с Моникой. Это легло в основания обвинения Клинтона в лжи под присягой. Импичмента Клинтону удалось избежать, а Левински на долгое время пропала с экранов.

Впервые Моника откровенно рассказала об этих событиях в 2014 году. Тогда она написала историю для журнала Vanity Fair. Она подчеркнула, что отношения были взаимными, и все это происходило с ее согласия, хоть и Клинтон отрицал факт сексуальных отношений с Левински.

Сейчас Моника Левински активно борется против харассмента, домогательств, насмешек и травли женщин. Так, она называет себя «жертвой харассмента №0»: когда вскрылась история ее связи с президентом, ей приходилось слышать в свой адрес немало нелестных синонимов вроде «девушки легкого поведения».

Левински борется за то, чтобы другие сексуальные скандалы не имели такие ужасные последствия для их жертв. Она участвует в программах, выступает на конференциях и время от времени дает интервью, в которых рассказывает об этой проблеме.

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