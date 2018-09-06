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Врачи просят опознать найденного на обочине в Алматы мужчину

В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии.

Фото : скриншот с видео6 сентября 2018, 23:08

Алматинские врачи ищут родных своего пациента. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. Мужчину обнаружили на обочине оживленного проспекта. Вероятнее всего, он попал в ДТП, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Медики диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и перелом костей таза. Угрозу для жизни представляли многочисленные кровоизлияния в мозг.

В реанимации пострадавший пролежал 10 дней, пока не пришел в себя, и сейчас находится в отделении нейрохирургии. Вот только объяснить, кто он и откуда, пациент не может. Из-за характера повреждений врачи предполагают, что его сбил автомобиль. Документов и мобильного телефона при мужчине не было.

Александр Романчик, врач-нейрохирург городской клинической больницы №7:

- Уровень сознания больного - ясное. Но в силу каких-то определенных обстоятельств больной не вступает в контакт. И поэтому не может пояснить ни имя, ни фамилию, ни кто он, откуда. Мы хотели бы обратиться ко всем, кто узнает этого человека, и чтобы помочь дальше определить его судьбу, продолжить его лечение, реабилитацию.


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