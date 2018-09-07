Новшества, которые идут к нам, уничтожат 500 профессий - Назарбаев

Глава государства встретился с общественностью Караганды.

В рамках рабочей поездки в Карагандинскую область состоялась встреча Главы государства с представителями общественности. В ней приняли участие заслуженные ветераны, рабочие промышленных предприятий, спортсмены, руководители общественных организаций и этнокультурных объединений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев отметил важность поставленной задачи, предусматривающей развитие региона и страны в целом.

«Учиться всю жизнь нескольким профессиям стало сейчас необходимостью. Все новшества, которые идут к нам, уничтожат примерно 500 сегодняшних профессии. Поэтому, первая рабочая профессия бесплатная для молодежи, такое мы приняли решение, этим надо воспользоваться всем»,- сказал Президент.

На встрече с Елбасы в Доме Дружбы Караганды собрались этнокультурные объединения, а также молодые специалисты разной сферы.

«Я работаю газовщиком доменной печи №4. Можно сказать, что я потомственный металлург. Мой отец был металлургом. Он почетный металлург Жезказгана. Мама и по сей день работает на Литейно-механическом заводе. И главное - мой президент - тоже металлург! После окончания учебы я был принят горновым в доменную печь №1. Здесь закалялся мой характер. Получил первый жизненный опыт», - сказал в своем выступлении молодой металлург Елжас Кожахметов.

Также на встрече выступила преподавательница одной из школ Караганды Екатерина Нипрук, которая перевела на английский язык учебник по математике для 7 класса. Кроме того, ею составлен терминологический словарь по математики на трех языках, а так же пособие «ТБТ-7» на английском языке.

«Я работаю в специализированной школе-интернате имени Ныгмета Нурмакова. Наша школа занимается внедрением и развитием полиязычного образования с 2007 года. Преподаю математику на английском языке, который совершенствовала в Лондоне и в Кембридже. Трудовую деятельность начала в родной стране, потому что сегодня для учителей созданы все условия», - поделилась она.

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