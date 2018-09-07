Казахстанцы оказались в списке самых малоподвижных в мире

27,5% женщин и мужчин нашей страны старше 18 лет недостаточно занимаются спортом.

Всемирная Организация Здравоохранения провела новые исследования по уровню физической активности населения в 168 странах, передает Zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Согласно этим данным, более трети населения в 55 государствах недостаточно физически активны. Казахстанцы в этом списке оказались одними из самых малоподвижных в мире. 27,5% женщин и мужчин нашей страны старше 18 лет недостаточно занимаются спортом. А в Беларуси и Кыргызстане эти показатели лучше. По данным ВОЗ, там только 14% ведут малоподвижный образ жизни.

Лучше ситуация с физической активностью населения, чем в Казахстане оказалась в России, Узбекистане и Украине. Ну, а самыми неленивыми странами в мире, согласно новому докладу ВОЗ, стали Уганда и Мозамбик. Там только 6% ведут малоподвижный образ жизни. Тем временем в таких богатых странах, как Кувейт и Саудовская Аравия более половина взрослых не ведут здоровый образ жизни. Кстати, они даже опередили США и Великобританию. Но и там показатели не слишком разнятся.

Таким образом, каждый пятый взрослый человек в мире недостаточно физически активен. Всемирная Организация Здравоохранения бьет тревогу. Растет количество людей с неинфекционными заболеваниями, такими как болезни сердца, диабет, рак молочной железы и толстой кишки. По рекомендациям руководителя ВОЗ Тедроса Адханом Гебрейсуса, не обязательно быть профессиональным спортсменом. Достаточно просто подниматься по лестнице, а не на лифте, больше ходить пешком или использовать велосипед.

В рамках предстоящей 73-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а именно 27 сентября в Нью-Йорке планируется проведение третьего Совещания высокого уровня по неинфекционным заболеваниям. Участники форума будут обсуждать Глобальный план действий ВОЗ по повышению уровня физической активности для укрепления здоровья в мире.

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