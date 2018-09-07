Назарбаев потребовал модернизировать ТЭЦ в Темиртау

Президент отметил, что он строил ТЭЦ в Темиртау в 1960 году, и сейчас ее нужно модернизировать.

Во время совещания по развитию Карагандинской области среди прочих вопросов президент Нурсултан Назарбаев обсудил работу ТЭЦ в Темиртау. Он дал указания директору "АрселорМиттал Темиртау" Парамжиту Калону, пишет Sputnik Казахстан.

"Я хочу, чтобы комбинат занялся обновлением оборудования теплоэлектроцентрали", — сказал Нурсултан Назарбаев.

По словам Парамжита Калона, у предприятия есть план модернизации обеих ТЭЦ, рассчитанный до 2023 года. Согласно этому плану заказали три новых котла, которые будут доставлены в марте 2019 года.

"Эту станцию я строил в 1960-м году. Она обеспечивает комбинат и город. Если встанет, то город останется без тепла. Что это за работа? Господину Митталу передайте, что ему позвонят из правительства, чтобы он ответил на мои вопросы. Вы что думаете, работаете просто так? Весь город на комбинате находится, весь город он обеспечивает теплом и водой. Завтра я приеду на комбинат. Нужно модернизировать", — сказал Назарбаев.

Президент дал поручение обеспечить безопасное функционирование всех котельных в регионе. Он напомнил собравшимся о трагедии в Шахане, где после взрыва котла в доме погибли люди.

"Нельзя допустить повторения трагедии в Шахане. Сейчас идет отопительный сезон, нужно проверить все котельные, чтобы подготовка была качественной", — сказал глава государства.

Ранее президент отметил развитие Караганды и подчеркнул, что город может стать четвертым миллионником — после Астаны, Алматы и Шымкента.

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