Караганда должна стать следующим городом-миллионником

По мнению Нурсултана Назарбаева, Караганда имеет все шансы, чтобы стать четвертым в стране городом-миллиоником.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказал пожелание о вхождении Караганды в число городов-миллионников, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

- Мне сегодня показали, где будет новый центр Караганды – на Юго-Востоке, на открытой площадке. Это то, как я строил Астану – на чистом поле. Там можно осуществить любые задумки, любые архитектурные мысли. Центр города будет перемещаться туда. Когда я еще здесь работал, мы знали, что под той Карагандой, где сейчас находится акимат и все остальное, находится миллиард тонн высококачественного угля. Еще в 70-е годы у министерства угольной промышленности СССР была идея перенести город на Юго-Восток, чтобы вытащить этот уголь. Может сразу так не получится, но все равно построить красивый новый центр нужно, - сказал глава государства на совещании по социально-экономическому развитию Карагандинской области.

По мнению Нурсултана Назарбаева, Караганда имеет все шансы, чтобы стать четвертым в стране городом-миллиоником.

- Сегодня здесь живут 500 тысяч человек. Я бы мечтал, чтобы Караганда тоже стала городом-миллионником. Теперь у нас Алматы - почти два миллиона, Астана – миллион, к 30-му году будет два миллиона, Шымкент стал миллиоником, и следующей Караганда должна быть. Для этого нужно развивать предприятия, чтобы людям было, где работать, - сказал руководитель страны.

Напомним, 6 сентября Президент Казахстана с рабочим визитом прибыл в Караганду. Помимо прочих объектов, он осмотрел участок застройки жилых массивов, расположенный в районе «Юго-Восток» Караганды. Главе государства было доложено о ходе и результатах строительства жилья и социально-значимых объектов в рамках развития города. Так, на территории нового центра планируется возведение ряда административных зданий и спортивных сооружений, концертного зала, дома детей и юношества, оптово-распределительного логистического пункта и школы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!