Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро

Мужчина упал под колеса поезда в московском метро на станции «Сходненская».

Мужчина упал под колеса поезда в московском метро на станции «Сходненская» (Таганско-Краснопресненская линия). Он погиб, передает в пятницу, 7 сентября, «Интерфакс».

Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Аккаунты метро в соцсетях пока не комментируют произошедшее. Данные о задержке поездов не публиковались.

В июле сообщалось, что пассажир столичной подземки умер при падении с перил лестницы, по которым он пытался скатиться. Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского».

Источник: Лента.ру

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