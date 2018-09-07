Пассажир погиб под колесами поезда в московском метро
Мужчина упал под колеса поезда в московском метро на станции «Сходненская».
Фото : Максим Блинов / РИА Новости7 сентября 2018, 06:34
Мужчина упал под колеса поезда в московском метро на станции «Сходненская» (Таганско-Краснопресненская линия). Он погиб, передает в пятницу, 7 сентября, «Интерфакс».
Причины и обстоятельства случившегося выясняются.
Аккаунты метро в соцсетях пока не комментируют произошедшее. Данные о задержке поездов не публиковались.
В июле сообщалось, что пассажир столичной подземки умер при падении с перил лестницы, по которым он пытался скатиться. Инцидент произошел на станции «Бульвар Дмитрия Донского».
Источник: Лента.ру
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