Озвучены дата и место следующего боя «Канело» после Головкина

Он состоится 15 декабря.

Президент промоутерской компании Golden Boy PromotionsЭрик Гомес рассказал, где может провести свой следующий после рематча с Геннадием Головкиным бой Сауль Альварес в случае победы, сообщает Sports.kz.

«Мы забронировали Madison Square Garden на 15 декабря», — приводит слова Гомеса твиттер Fight Sports.

Напомним, второй бой «Канело» и Головкина состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там же в сентябре прошлого года прошел и их первый бой, который завершился скандальной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. В этот раз оба боксера всерьез настроены на нокаут и не хотят доводить дело до решения судей.





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