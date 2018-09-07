Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Озвучены дата и место следующего боя «Канело» после Головкина

Он состоится 15 декабря.

Фото : sports.kz7 сентября 2018, 06:58

Президент промоутерской компании Golden Boy PromotionsЭрик Гомес рассказал, где может провести свой следующий после рематча с Геннадием Головкиным бой Сауль Альварес в случае победы, сообщает Sports.kz.

«Мы забронировали Madison Square Garden на 15 декабря», — приводит слова Гомеса твиттер Fight Sports.

Напомним, второй бой «Канело» и Головкина состоится 15 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Там же в сентябре прошлого года прошел и их первый бой, который завершился скандальной ничьей: 118-110 в пользу «Канело», 114-114, 115-113 в пользу Головкина. В этот раз оба боксера всерьез настроены на нокаут и не хотят доводить дело до решения судей.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты