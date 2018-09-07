Умер актер Берт Рейнольдс

Причиной смерти стал сердечный приступ.

Актер Берт Рейнольдс скончался на 83-м году жизни в больнице во Флориде, сообщает РИА Новости.

Причиной смерти стал сердечный приступ. Рейнольдс перенес операцию на сердце в 2010 году.

Рейнольдс был в числе ведущих звезд Голливуда 1970-х годов, "прорывным" для него стал фильм "Избавление" Джона Бурмена 1972 года.

С 1973 по 1983 год оспаривал звание самого популярного актера Америки у Роберта Редфорда. Известен по комедийным боевикам "Полицейский и бандит" и "Пушечное ядро".

В 1992 и 1998 годах стал лауреатом премии "Золотой глобус", а в 1991 году получил премию "Эмми". Роль второго плана в фильме "Ночи в стиле буги" в 1997 году принесла ему номинацию на "Оскар".

Последней его работой в кино стал фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде", который выйдет на экраны в следующем году. Вместе с ним в ленте снялись Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби.

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