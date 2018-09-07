ДУМК: Школьными рюкзаками обеспечено более 20 тысяч детей

Подарки детям вручил Верховный муфтий.

Накануне нового учебного года Духовное управление мусульман Казахстана совместно с благотворительным общественным фондом «Уакып» обеспечило школьными рюкзаками 20 248 учеников, сообщает Zakon.kz.

Каждый рюкзак был укомплектован всеми необходимыми школьными принадлежностями и роздан тем семьям, которые обратились за помощью в мечеть «Азрет Султан», а также малообеспеченным семьям согласно списку, составленному местными акиматами.

В данной благотворительной акции, которая прошла на территории мечети «Азрет Султан», принял участие Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз. Он поздравил учеников с началом нового учебного года и пожелал им хорошей учебы и лично вручил им подарки.

- В народе говорят, если даешь, то дай ребенку. Детская радость дорогого стоит, - отметил в приветственном слове муфтий. – Дарить подарки школьникам накануне нового учебного года стало доброй традицией Духовного управления мусульман Казахстана. Дети – наше будущее. Народ, думающий о своем будущем, стремится дать достойное образование и воспитание подрастающему поколению.

Отметим, благотворительность является одним из приоритетных направлений в деятельности ДУМК. Незадолго до данного мероприятия, в дни Курбан-айта со стороны муфтията было роздано почти 440 тонн мяса более чем 61 тысяче казахстанским семьям.

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