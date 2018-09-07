Миллионные хищения при строительстве дорог выявили в СКО

Сумма ущерба превышает 200 миллионов тенге.

Более 40 преступлений в сфере хищения бюджетных средств выявили в этом году в Северо-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента государственных доходов Нурымжан Абатов рассказал, что бюджетные средства являются одним из основных источников подпитки «теневой» экономики.

«В нашем регионе выявляются преступления в сфере строительства автомобильных дорог, зданий и сооружений. Выявлено 7 преступлений по линии строительства автомобильных дорог. Сумма ущерба превышает 200 миллионов тенге. Ряд дел уже направили в суд. Остальные на стадии завершения», - проинформировал Н.Абатов.

По его информации, ведется досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в крупном размере путем завышения объема выполненных работ в рамках проведения государственных закупок по строительству и реконструкции объекта государственной собственности.

Чтобы избежать уголовной ответственности, подозреваемые передали деньги сотрудникам, проводившим расследование. В июле в ходе проведения оперативных мероприятий при передаче 500 тысяч тенге за составление заключения в пользу подрядной организации задержан с поличным гражданин А. По факту коммерческого подкупа зарегистрировано досудебное расследование, подозреваемого водворили в ИВС Петропавловска. Имена фигурантов этого дела в интересах следствия не разглашаются.





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