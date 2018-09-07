В ЕАБР предлагают использовать российский рубль в качестве расчетной единицы в зоне ЕАЭС

Если все главы Нацбанков стран-союзниц выработают единое решение, то дело останется за изменением нормативной базы.

В Евразийском Банке Развития предлагают использовать российский рубль в качестве расчётной единицы внутри зоны ЕАЭС. Об этом сообщил глава банка Андрей Бельянинов. Свое предложение эксперт объясняет наличием «готовой базы», передает Zakon.kz со ссылкой на ТК "Астана".

В создании единого финансового института с нуля тоже нет необходимости. Андрей Бельянинов считает, что для этого подходит Евразийский банк развития. Сама идея назрела давно и в случае воплощения ослабит зависимость от доллара, полагает спикер. Если все главы Нацбанков стран-союзниц выработают единое решение, то дело останется за изменением нормативной базы. Рассуждая о выгоде рубля в качестве расчетной единицы для всех участников ЕАЭС, Бельянинов утверждает, что подобное желание исходит от самих игроков рынка.

- Будет выгодно, потому что… Вот если бы этого не было, к нам бы не обращались вот казахстанские резиденты, компании, работающие на территории Казахстана, ведущие активную деятельность не только внешнеэкономическую. Они бы к нам с подобной просьбой не обращались. Возьмите доллар - не хотим, евро - не хотим. Дайте тенге, нам спокойнее. А рубль? И рубль возьмем, - заявил председатель правления Евразийского банка развития Андрей Бельянинов.

Что касается возврата долга Банку зернового холдинга «Иволга», то со стороны ЕАБР уступок не будет, отметил Бельянинов. Часть средств после многолетних тяжб банку удалось вернуть. Но сумма долга все равно остается значительной. Общий платеж просроченной задолженности "Иволги" и его основного бенефециара Василия Розинова насчитывает 42 млн долларов. Такое постановление вынес Костанайский суд больше года назад.

- Если у нас нечестно отняли деньги, то почему мы должны прощать эти долги. Мы перешли в плоскость юридических взаимодействий. Возбуждены уголовные дела. Мы долги эти прощать не намерены. Для нас интересы акционеров в этой ситуации прежде всего, - отметил он.

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