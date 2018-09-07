Сборная Казахстана по кокпару не вышла в финал на World Nomad Games

В упорном бою победила команда Узбекистана.

Сборная Казахстана проиграла в полуфинале турнира по кокпару на III Всемирных играх кочевников, проходящих на Иссык-Куле, сообщает kaktus.media.

В упорной борьбе сборная Узбекистана победила со счетом 5:4. Казахстан являлся действующим чемпионом, а Узбекистан еще ни разу не доходил до финала.

Финал по кокпару состоится 7 сентября на ипподроме в Чолпон-Ате в 18:00. В нем сразятся спортсмены из Кыргызстана и Узбекистана. 3 сентября кыргызстанцы выиграли у монголов со счетом 29:5. 6 сентября уверенно выиграли у московской команды с разгромным счетом 23:5.

Сборная Узбекистана в первом матче с разгромным счетом победила команду Башкортостана - 19:1, во втором матче узбекистанцы победили Францию со счетом 19:6.

Перед финалом, в 16:00, спортсмены из Казахстана и Москвы сразятся за третье место.

Призовой фонд составляет 6 млн 200 тыс. сомов. Приз за первое место - 3 млн сомов, 2-е место – 1,5 млн сомов, 3-е место – 1 млн сомов. Призы в номинации "Великий игрок кок-бору" и "Великая лошадь кок-бору" - по 100 тыс. сомов.

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