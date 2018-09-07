Назарбаев рассказал о новом центре Караганды

Там можно осуществить любые задумки, любые архитектурные мысли - президент.

6 сентября президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаева прибыл с рабочим визитом Карагандинскую область, передает корреспондент ИА «Zakon.kz».

Глава государства посетил ТОО "Maker КЛМЗ"- машиностроительный завод горно-шахтного оборудования с элементами Индустрии 4.0. Импортозамещающее и экспортноориентированное предприятие), ознакомился с деятельностью ТОО ««Карагандинский фармацевтический комплекс», занимающийся производством иммунобиологических, биофармацевтических, оригинальных лекарственных препаратов, встретился с общественностью Карагандинской области в Доме Дружбы.

В своем выступлении Нурсултан Назарбаев коснулся важных вопросов связанных с экономикой, жильем, новых программ развития- индустриальной и инфраструктурной.

«За 6 лет в стране введено 1100 новых предприятий, выпущено 500 изделий, созданы десятки тысяч новых рабочих мест для людей. По инфраструктурной программе в Казахстане построено 5,5 тысяч автомобильных дорог, 2,5 тысяч километров железной дороги, много мостов, портов. К 2020 году в республике будет построена сеть автомобильных дорог -17 тысяч километров. Таким образом, Казахстан будет покрыт дорогами и автобанами», - сказал глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев высказал пожелание о вхождении Караганды в число городов-миллионников. С его слов шахтерская столица имеет все шансы догнать по численности Астану и Алматы.

«Сегодня здесь живут 500 тысяч человек. Я бы мечтал, чтобы Караганда тоже стала городом-миллионником. Теперь у нас Алматы - почти два миллиона, Астана – миллион, к 30-му году будет два миллиона, Шымкент стал миллиоником, и следующей Караганда должна быть. Для этого нужно развивать предприятия, чтобы людям было, где работать», - подчеркнул глава государства.

Кроме того, президент высказался о перемещении нового центра Караганды на Юго-Восток.

«Мне сегодня показали, где будет новый центр Караганды – на Юго-Востоке, на открытой площадке. Это то, как я строил Астану – на чистом поле. Там можно осуществить любые задумки, любые архитектурные мысли. Центр города будет перемещаться туда. Когда я еще здесь работал, мы знали, что под той Карагандой, где сейчас находится акимат и все остальное, находится миллиард тонн высококачественного угля. Еще в 70-е годы у министерства угольной промышленности СССР была идея перенести город на Юго-Восток, чтобы вытащить этот уголь. Может сразу так не получится, но все равно построить красивый новый центр нужно»,, - отметил глава государства.

Президент также высказался о безработице.

«Мы говорим, если у тебя нет работы в селе, то возьми микрокредит. Купи кур, коров, посади огород, обеспечивай себя. Если не хочешь, езжай в город - мы тебя бесплатно обучим, дадим профессию, устроим на работу. Что еще человеку надо? А у нас в Казахстане – у меня работы нет, а эта работа меня не устраивает, дайте мне, чтобы на сто тысяч больше было. Значит, у него есть на что жить. Он не является таким безработным», - резюмировал президент.

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