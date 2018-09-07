На севере и в центре Казахстана пройдут дожди

На юге ожидается ветер с пыльной бурей.

Синоптики рассказали о прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 7 сентября, передает zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По их данным, обширный антициклон будет оказывать влияние на большинство областей Казахстана, с которым сохранится погода без осадков.

"Лишь на севере и центре республики под влиянием области низкого давления местами пройдут небольшие дожди. Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении метеорологов.

В Акмолинской, Костанайской областях ночью и утром местами туман. В Жамбылской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Кызылординской, утром и днем Туркестанской области местами ветер 15-20 м/с, в Кызылординской области - с пыльной бурей. В Кызылординской, Туркестанской, на большей части Жамбылской, Мангистауской, местами Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской и Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Прогноз погоды в Алматы: днем 26°, преимущественно ясно.

Прогноз погоды в Астане: днем 13°, частично облачно.

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