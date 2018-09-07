Дияс не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Чикаго
За выход в полуфинал немецкая теннисистка сыграет с представительницей Украины.
Фото : источника7 сентября 2018, 09:56
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс завершила свое выступление на турнире серии «Челленджер» в Чикаго (США), передает Sports.kz.
Занимающая 60-ю строчку рейтинга WTA Дияс в матче 1/8 финала соревнований неожиданно уступила Моне Бартель (111) из Германии в трех партиях (2:6, 6:3, 3:6). Казахстанка сделала два брейка и четырежды проиграла свою подачу.
За выход в полуфинал немецкая теннисистка сыграет с представительницей Украины, 98-й ракеткой мира Даяной Ястремской.
Напомним, на старте турнира Зарина Дияс одержала волевую победу над украинкой Катериной Козловой (87) — 3:6, 6:2, 6:1.
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