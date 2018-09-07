В Вооруженных силах Казахстана стартовал смотр-конкурс на лучшую организацию физической подготовки

Уровень физической подготовленности будет проверен по таким физическим качествам, как быстрота, сила и выносливость.

В целях повышения уровня физической подготовленности военнослужащих по выполнению упражнений Военно-спортивного комплекса начался смотр-конкурс среди воинских частей региональных командований и родов войск на лучшую организацию физической подготовки, спортивно-массовой работы и учебно-материальной базы передает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу МО РК.

Смотр-конкурс проводится по трем составляющим: физическая подготовленность, качество ведения документации по физической подготовке, наличие и содержание учебно-спортивной базы.

Уровень физической подготовленности будет проверен по таким физическим качествам, как быстрота, сила и выносливость.

Конкурс продлится до конца сентября 2018 года. По итогам состязания будут определены подразделения в номинации «Лучшая физическая подготовленность личного состава».

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