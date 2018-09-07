Фируза Шарипова: Перед каждым боем покупаю новые носки

Поединок Шарипова - Куценко будет включать десять раундов по две минуты.

В Санкт-Петербурге прошли пресс-конференция и открытая тренировка перед поединком чемпионки мира по профи-боксу в двух весовых категориях Фирузы Шариповой с непобежденной россиянкой Юлией Куценко, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Шариповой.

Помимо участниц вечера бокса, в пресс-конференции приняли участие менеджер Шариповой, матч-мейкер Сергей Завилейский, технический директор промоутерской компании Шариповой Павел Бадыров и представитель Юлии Куценко и компании Roy Jones Jr. Boxing Promotions Жолт Барна.

Поединок Шарипова - Куценко будет включать десять раундов по две минуты. Шариповой предстоит защита чемпионского пояса WIBA, который раньше принадлежал таким известным боксерам, как американка Лейла Али и россиянка Наталья Рагозина. В мужском дивизионе им обладали Оскар Де Ла Хойя, Владимир Кличко и Рой Джонс-младший, который выступает соорганизатором боя. Кроме того, еще один именитый боксер - Сергей Ковалев - недавно потерял этот пояс.

На пресс-конференции рассказали о необычных упражнениях Шариповой при подготовке ко встрече. В частности, она отрабатывала движения на доске в бассейне.





“В тренировочном процессе есть моменты, когда спортсмена подводят к завершающей части перед поединком, и его нужно загружать и обманывать. Это один из методов обмана, - рассказала тренер боксера Наталья Кубышева. - Мы работали на баланс, и сразу решались вопросы вестибулярного аппарата. Фирузе очень нравится вода: она расслабляется, вроде бы отдыхает, не в зале находится, но при этом выполняет свою задачу. Кайф!”

Также Шарипова рассказала, что ее мотивирует защищать чемпионский титул.

“Мне кажется, я всегда голодна на бои. Меня поддерживает моя команда, и я выхожу на ринг побеждать, - отметила спортсменка. - Я никогда не говорю, что завершу бой досрочно. Сказать можно много чего, но самое главное - выйти на ринг и сделать свое дело. Я не могу рассказать планы нашей команды. Это ринг, и никто не знает, что будет там. Конечно, со своей стороны я сделаю все, чтобы показать красивый, зрелищный бокс”.

По словам чемпионки, по стилю ведения боя Юлия Куценко чем-то похожа на ее предыдущую соперницу из Бельгии Джемиллу Гонтарюк.

“Можем открыть небольшой секрет: Юля помогала готовиться Фирузе к бою с Гонтарюк, потому что мы понимали, что стиль ведения боя у спортсменок одинаковый. Если бы у нас не было замены соперницы, и изначально планировали бой с Юлией, то думаю, что точно так же пригласили бы в спарринг-партнеры Гонтарюк”, - сказал Завилейский.

В то же время Юлия Куценко отметила, что готова пройти полную дистанцию боя. “У меня максимально продуктивный настрой на все десять раундов, готова воевать”, - сообщила спортсменка. Она добавила, что в профессионалах не встречала соперниц, которые похожи по стилю на Шарипову. Подобные оппоненты попадались ей только в любителях, в том числе в кикбоксерском прошлом.

Также Шарипова рассказала, что помогает ей настроиться на поединок: “На нескольких прошлых боях присутствовали мои родители. Перед взвешиванием мы ездили в мечеть и сидели в тишине, наслаждаясь гармонией и спокойствием. А так, перед каждым боем я всегда покупаю новые носки, а потом отдаю их сестренке”.

За поединок боксеры получат фиксированные суммы, размер которых не разглашают. Спортсменки поделились, как потратят гонорары.

“У меня много братишек и сестренок, так что одну часть гонорара потрачу на них”, - сообщила Шарипова. А Куценко нужны деньги на содержание дочки.

Помимо основного боя, интересные бои ожидают от россиянина Евгения Терентьева и его соперника Кирилла Самадурау из Беларуси, а также казахстанца Виктора Коточигова и тайца Аеккаве Каевмани.

Завилейский отметил, что партнерами турнира выступают Фонд национального благосостояния “Самрук-Казына”, Международная Ассоциация Исламского Бизнеса, сеть кинотеатров “Chaplin”, марка спортивной одежды “Buka” и гостиница “Салют”.

Соорганизатором вечера бокса стал легендарный боксер Рой Джонс-младший, который выступает в качестве промоутера Куценко. Команда Шариповой впервые сотрудничает с ним в сфере промоушена.

“Прошлые два вечера бокса мы делали в Казахстане, на огромных аренах Астаны и Алматы. Но для того, чтобы Фирузу не называли “домашней” чемпионкой, нужны выезды, поэтому для проведения поединка рассматривали два города - Москву или Санкт-Петербург, - сообщил на пресс-конференции Сергей Завилейский. - Думаю, по масштабам телетрансляции это будет самый крупный вечер бокса, который когда-либо проводился в Петербурге - с таким количеством телеканалов, которые будут показывать турнир более чем в ста странах”.

Прямая трансляция турнира пройдет на российском телеканале “Бокс ТВ” и казахстанском “Хабаре”. В записи мероприятие покажут в России, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Швейцарии, странах Северной Европы и Балтии, Франции, Бельгии, странах Карибского бассейна, в Индии и Индийском субконтиненте, а также для 80 миллионов домов в США, во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Африке.

“Площадка проведения турнира - арена А2 - очень хорошо подходит под организацию боя: там будет хороший экран, сценический свет и яркая картинка для трансляции. За этим мы следили тщательно, чтобы весь мир увидел бой Шарипова - Куценко во всей красе”, - отметил Завилейский.

По его словам, следующий бой Шариповой планируют провести против чемпионки мира по версии WBC Евы Вальстрем 1 декабря. “Это одна из рабочих дат. Мы также готовы организовать его в Петербурге на более крупной арене. Фируза является обязательной претенденткой на этот пояс, так что поединок состоится независимо от исхода встречи с Куценко 8 сентября”, - сказал менеджер.

Отметим также, что Ева Вальстрем приедет посмотреть бой Фирузы Шариповой в Санкт-Петербурге вместе с супругом и своей командой.

Напомним, Фируза Шарипова (8-1-0, 4 КО) провела свой прошлый бой в декабре 2017 года, победив бельгийку Джемиллу Гонтарюк. Таким образом она завоевала чемпионский пояс IBO и пояс WBC Silver во втором полулегком весе и стала обязательной претенденткой на титул чемпионки мира по версии WBC, самой престижной организации в боксе.

В то же время Куценко (7-0-1, 3 КО) владеет титулом чемпионки СНГ и Славянских стран по версии WBC. Ее промоутер - легендарный боксер Рой Джонс-младший.

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