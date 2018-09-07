В Казахстане растет спрос на евро

Евро уже стоит 432,53 тенге.

Исследование Info Ranking показывает, что спрос на евровалюту растет, передает zakon.kz.

По данным аналитического материала, разница между объемами валюты, выкупленной и сданной в обменники, составила уже 21 миллиард тенге за месяц. Объем нетто-продаж евро обменными пунктами в июле составил 20,8 млрд тг, что на 1% больше, чем в прошлом месяце.

Всего в текущем году за январь-июль нетто продажи евровалюты обменниками составили 139,8 млрд тг.

В июле отрицательные значения нетто-продаж евро (то есть объемы евро, сданные в обменники, превышающие объемы выкупленной евровалюты) зафиксированы в трех областях - Акмолинской, СКО и Алматинской. Ранее в июне положительные нетто-продажи были во всех регионах РК.

"По объему нетто-продаж евро обменными пунктами в июле 2018 года лидирует Алматы - 10,7 млрд тг, что на 1,3%, больше, чем месяцем ранее. Следом идет Астана - 4,6 млрд тг, рост за месяц на 47,5%. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - 1,2 млрд тг, что на 18,9% меньше, чем в прошлом месяце", - говорится в материале.

Официальный обменный курс евро в среднем за период продолжает свой рост. Так, в июле он составил 401,9 тенге за 1 EUR, рост за месяц на 2,3%. В августе рост составил 2,4%, до 411,4 тенге. Сегодня по официальному курсу НБ РК евро стоит уже 432,53 тг.

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