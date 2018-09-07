Прожиточный минимум казахстанцев вырос на 7,5%

Годовой рост составил 13,6%.

В августе текущего года прожиточный минимум в РК достиг 29,15 тыс. тенге - это на 13,6% больше, чем годом ранее, говорится в исследовании Info Finprom, передает zakon.kz.

За последние 5 лет это самый высокий темп годового роста в соответствующих периодах. Для сравнения, годовой показатель инфляции по итогам августа составил всего 6%.

В региональном разрезе средняя величина прожиточного минимума находится в коридоре от 25,5 тыс. тг в Жамбылской и Туркестанской областях до 36,3 тыс. тг. в Мангистауской области.

"Среди лидеров оказались обе столицы - в Астане показатель составляет 34 тыс. тг, в Алматы - 32,6 тыс. тг. Далее ВКО - 30,6 тыс. тг. Замыкает пятерку регионов-лидеров Атырауская область, в которой средний прожиточный минимум на каждого жителя составляет 29,3 тыс. тг", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, гендерном и возрастном разрезе отличия в величине прожиточного минимума весьма ощутимы. Так, например, у мужчин и подростков-мальчиков от 11 лет в среднем величина прожиточного минимума составляет 32,8 тыс. тг, тогда как у женщин и подростков-девочек - всего 26,4 тыс. тг.

В целом у мужчин любого возраста прожиточный минимум выше, чем у женщин. Максимальная величина среди мужчин - 36,2 тыс. тг (в возрасте 14-17 лет), у женщин - 27 тыс. тг (в возрастных группах 18-29 и 30-58 лет).

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