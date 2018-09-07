Местная телефония теряет востребованность в Казахстане

Объем услуг местной телефонной связи на селе, наоборот, за год вырос на 2%.

Количество телефонных линий сократилось еще на 10% за год, объем услуг местной связи - на 4%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на energyprom.kz.

Объем услуг местной телефонной связи за январь-июль 2018 года составил 23,3 млрд тг, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем уменьшается уже пятый год подряд, также сокращается и доля от общего объема услуг связи, с 6,1% до 5,6% за год (5 лет назад в аналогичном периоде было 7,7%).

Объем услуг местной телефонной связи на селе, наоборот, за год вырос на 2%, после трех лет сокращения и составил 7,1 млрд тг. Доля от общего объема услуг связи на селе за год сократилась с 27,8% до 26,3%.





Число фиксированных телефонных линий также сокращается пятый год подряд, и составило на конец июля 2018 года 3,4 млн ед, что на 10,1% меньше, чем в прошлом году.

Количество фиксированных телефонных линий в сельской местности сократилось лишь на 4,9%, до 919,2 тыс. ед.

Самое большое число фиксированных телефонных линий в Алматы - 493,4 тыс. ед, что на 27,6% меньше, чем в прошлом году.

Следом идет Карагандинская область - 347,9 тыс. ед., на 5,8% меньше, чем в прошлом году.

Замыкает тройку лидеров Астана - 315,2 тыс. ед., также на 5,8% меньше, чем в прошлом году.





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