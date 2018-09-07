Снова "подрезали": фура чуть не улетела в овраг в Алматы

В результате ДТП обошлось без пострадавших.

В мкр. Айнабулак в Алматы произошло ДТП с участием грузовика Volvo, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло по ул.Жумабаева, не доезжая ул.Палладина. По предварительной информации, грузовик с прицепом двигался в восточном направлении, и его подрезала неустановленная машина. Чтобы избежать столкновения, водитель фуры резко вывернул руль влево и в итоге потерял управление. Многотонная машина через встречные полосы выехала с дороги и остановилась на тротуаре, едва не улетев в лог.

В результате ДТП обошлось без пострадавших - к счастью, не было встречного движения, и на тротуаре не оказалось пешеходов.

Так как прицеп перекрыл большую часть дороги, его отцепили и убрали в сторону. Во всех обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции.

Авария по схожим причинам - подрезали, произошла двумя днями ранее на Талгарском тракте с участием Mercedes.

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