МИР РК вносит изменения в законодательство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

Сроки внесения законопроекта согласно Плану законопроектных работ в Мажилис РК – сентябрь текущего года.

В МИР РК состоялся брифинг о совершенствовании законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства передает zakon.kz.

Как сообщил заместитель директора Департамента развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства МИР РК Маргулан Абдыкаримов, в целях реформирования сферы ЖКХ Министерством разработан проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Законопроектом предусмотрены изменения в три Кодекса и 12 законов Республики Казахстан, из которых необходимо отметить такие концептуальные поправки как урегулирование деятельности органов управления путем создания в каждом многоквартирном жилом доме объединения собственников имущества, установление минимального размера эксплуатационных расходов, регламентация механизмов сбора средств на текущий и капитальный ремонты жилых домов, и другие.

Одним из основных новшеств Закона «О жилищных отношениях» является создание и внедрение Единой информационной системы жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства.

По информации заместителя председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Мейржана Майкенова, система позволит сформировать единое информационное пространство в сфере ЖКХ, обеспечив прозрачность взаимоотношений между обслуживающими компаниями и собственниками жилья, а также контроль за расходованием их средств и деятельностью управляющих компаний и энергоснабжающих предприятий. Вся получаемая информация будет анализироваться и использоваться на государственном уровне для эффективного управления отраслью.

Сроки внесения законопроекта согласно Плану законопроектных работ в Мажилис РК – сентябрь текущего года.

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