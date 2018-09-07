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В Астане по ул.Пушкина ограничат движение

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Фото : Tumix.ru7 сентября 2018, 11:09

Пресс-служба ДВД Астаны распространила информацию об ограничении движения по ул.Пушкина, передает Zakon.kz.

"ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" совместно с Управлением административной полиции ДВД города Астаны в рамках среднего ремонта автомобильных дорог планирует проведение работ по устройству верхнего слоя покрытия по ул.Пушкина на участке от пр.Тәуелсіздік до ул.Кенесары. В этой связи, с 11:00 час. 7 сентября до 6:00 час. 8 сентября и с 11:00 час. 8 сентября до 6:00 час. 9 сентября по ул.Пушкина в направлении от пр.Тәуелсіздік в сторону ул.Кенесары будет ограничено движение автотранспортных средств", - сказано в распространенном сообщении.

Объезд будет организован через улицу Қ.Мұнайтпасова.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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