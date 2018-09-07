ПРАВМЕДИА: проект Административного процедурно-процессуального кодекса

Вебинар состоится 11 сентября в 11:00.

Дамы и господа!

11 сентября в 11:00 часов по времени Астаны приглашаем вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА «Об основных положениях проекта Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан».

Как вы помните, готовится к принятию проект нового для РК Административного процедурно-процессуального кодекса.

Кодекс будет регулировать административные процедуры двух видов:

1) внутренние процедуры - порядок, виды деятельности, функции, вопросы внутренней организации работы госорганов;

2) внешние процедуры – отношения между гражданином (физическим лицом, организацией) и государством в лице конкретных государственных органов и должностных лиц.

А самой главной особенностью Кодекса станет активная роль суда в административном судопроизводстве. Суд по собственной инициативе должен будет помогать гражданину – собирать дополнительные доказательства, истребовать дополнительные сведения.

И это только малая часть нововведений, которые запланированы в проекте.

О том, каковы предпосылки принятия и какие задачи будет решать новый кодекс, мы поговорим на вебинаре с Лейлой Жанузаковой, д.ю.н., профессором, старшим научным сотрудником отдела конституционного и административного законодательства Института законодательства РК.

Вебинар организован ИС «ПАРАГРАФ» совместно с Институтом законодательства РК.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

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