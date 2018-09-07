Налоговики изъяли почти 8 млн тегне поддельных купюр

В большинстве случаев из-за отсутствия возможности определить подделку, фальшивые деньги в большинстве находятся в обороте в магазинах и на рынках в качестве расчета либо при размене денег в общественных местах.

За 7 месяцев 2018 года в Казахстане были изъяты 1451 поддельных купюр на общую сумму 7,9 млн тенге, а также иностранная валюта на общую сумму свыше 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета государственных доходов МФ РК, большая часть поддельных денежных знаков изъята в г. Алматы – 776 или 53,4%, Кызылординской области – 190 или 13%, г. Астана – 134 или 9%, Карагандинской области – 109 или 7,5%.

Наиболее часто подделываются купюры национальной валюты достоинством 10 000 тенге (531 штука или 36,5%), 2 000 тенге (527 штук или 36,3%), 1000 тенге (89 штук или 6%), 5 000 тенге (72 штуки или 4,9%), 20 000 тенге (53 штуки или 3,6%).

Уголовным кодексом РК предусматривается уголовная ответственность по ст. 231 УК за изготовление, хранение, перемещение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг с лишением свободы и конфискацией имущества.

В большинстве случаев из-за отсутствия возможности определить подделку, фальшивые деньги в большинстве находятся в обороте в магазинах и на рынках в качестве расчета либо при размене денег в общественных местах.

Изготовление фальшивых денег в условиях современных технологий поставлено криминальными группами на высокий профессиональный уровень и поток. Специалисты отмечают, что фальшивомонетчики с точностью имитируют цвет, рельефность, водяные знаки, защитные нити. Поэтому отличить настоящую купюру от поддельной все сложнее и сложнее, у многих продавцов они не вызывают подозрений.

Многие граждане не знают элементарных признаков подлинности банкноты и с легкостью, не проверяя, получают сдачу в торговых точках.

«Немногие, получив такие деньги, идут в полицию или в банк. Зачастую, обнаружив явные признаки подделки, человек пытается избавиться от такой купюры таким же способом, каким и получил его, что может расцениваться как сбыт поддельных денежных средств. Но лучше знать старые и изучать образцы новых купюр, чтобы не стать жертвой преступников. Тем более Национальный Банк Республики Казахстан издает специальные буклеты, размещает информацию на сайте. Элементарные знания и бдительность могут спасти от потери ваши деньги», - говорится в сообщении Комитета государственных доходов.

Необходимо не просто внешне оценить денежную купюру, а обращать внимание на наличие защитных элементов на денежных знаках.

При подозрении о том, что денежный знак – подделка, необходимо сразу же обратиться в органы государственных доходов.

«Фальшивые купюры никто вам не заменит на настоящие, но они будут изъяты из обращения в целях снижения количества поддельных денежных знаков, находящихся в обороте. Однако бывает и так, что некоторые, считая себя обманутыми, идут сбывать их, покупая недорогой товар, и разменивать на мелочь. Не стоит делать этого ни в коем случае, а иначе Вы сами становитесь соучастниками преступления против государства», - сообщили в МФ РК.

Службой экономических расследований Комитета государственных доходов проводится определенная работа по выявлению не только сбытчиков, но и самих изготовителей фальшивых денег.

За 8 месяцев Службой экономических расследований пресечена деятельность 3 подпольных цехов по изготовлению поддельных денежных знаков.

К примеру, в г. Алматы в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность преступной группы, которой был организован цех по изготовлению фальшивых денежных средств достоинством 10 тысяч тенге и занимавшихся их сбытом.

В Западно-Казахстанской области пресечена деятельность преступной группы, организовавшей изготовление и сбыт поддельных денежных купюр номиналом 20 тысяч тенге на территории г.Уральск.

Вместе с тем, путём проведения оперативно-розыскных мероприятий в марте 2018 года сотрудниками СЭР ДГД по Кызылординской области совместно с УБОП ДВД по Кызылординской области, при попытке реализации фальшивых купюр номиналом 10000 тенге и 100 долларов США задержаны двое граждан 1986 и 1985 года рождения.

За сбыт поддельных денежных знаков в иностранной валюте, а именно 32 700 долларов США, приговором Карасайского районного суда Алматинской области к 5 годам лишения свободы осуждены 2 граждан Таджикистана и 2 граждан Казахстана.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!