Как выглядит женщина, которая носит корсеты по 20 часов в день

Многие из нас знакомы с компрессионными корсетами, которые способны помочь улучшить осанку и научить держать спину ровно.

40-летняя Сара Вает впервые попробовала надеть корсет в 2012 году. Таким образом женщина хотела выправить свою осанку и научиться держать спину и шею прямо. Однако спустя несколько лет она практически не представляет своей жизни без этого предмета гардероба.

Многие из нас знакомы с компрессионными корсетами, которые способны помочь улучшить осанку и научить держать спину ровно. Сара Вает в 2012 году попробовала надеть на себя этот предмет одежды, чтобы поменьше горбиться. Первый корсет женщины был рассчитан на 61 сантиметр талии, а у нее этот параметр был немного больше — 66.

Это различие так сильно впечатлило Сару, что она решила купить корсет с ее меньшей талией. Привело это к тому, что сейчас Вает не снимает себя этот предмет одежды по 20 часов в день. Небольшой перерыв она сделала, когда родила ребенка, но снова вернулась к своему хобби спустя пару дней.

За эти шесть лет фигура Сары заметно изменилась и теперь она может надеть корсет с талией в 40 сантиметров. «Я чувствую себя очень сексуально, когда ношу его. Мое тело будто стало объектом боди-арта. Поначалу каждый новый корсет приносит дискомфорт, но вскоре тело под него подстраивается», — рассказала Вает журналистам. По словам Сары, теперь ее фигура полностью ее устраивает и кажется более женственной, чем была раньше.

Источник: © Woman.ru

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