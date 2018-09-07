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Соперники Казахстана по Лиге наций выдали сенсационный результат

Сборная Казахстана на старте турнира дома проиграла Грузии — 0:2.

Фото : Sports.kz7 сентября 2018, 12:31

Во втором матче группы 1 дивизиона D Лиги наций сборная Латвии принимала команду Андорры, сообщает Sports.kz.

Матч в Риге завершился вничью — 0:0. Таким образом, турнирная ситуация в группе после первого тура выглядит так: Грузия — 3 очка, Латвия — 1, Андорра — 1, Казахстан — 0.

Напомним, сборная Казахстана на старте турнира дома проиграла Грузии — 0:2: на 69-й минуте забил Гиорги Чакветадзе, а на 74-й мяч в собственные ворота отправил Сергей Малый. Во втором туре Грузия 9 сентября дома сыграет с Латвией, а Казахстан 10-го в гостях встретится с Андоррой.

По регламенту турнира, победитель каждой из четырех групп дивизиона D выйдет в плей-офф, где в полуфиналах, а затем в финале команды определят единственного обладателя путевки на ЕВРО-2020.


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