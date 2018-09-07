Все еще на экспертизе дело о ДТП на Аль-Фараби в Алматы, где разорвало человека

Таким образом, экспертиза длится уже более полугода.

Расследование резонансного дела о наезде на человека на пр.Аль-Фараби в Алматы еще не закончено, передает Zakon.kz.

Как сообщили в ДВД Алматы, возвращенное на расследование дело направили на дополнительную комплексную экспертизу, которая все еще не закончена. Таким образом, экспертиза длится уже более полугода, а расследование наезда - более года.

Авария произошла 30 июля 2017 года. Mercedes S-Class сбил пешехода на пр. Аль-Фараби. В результате наезда тело пострадавшего разорвало на части, верхняя часть залетела в салон автомобиля через лобовое стекло. Совершивший наезд 19-летний водитель скрылся с места происшествия. Позже машину нашли в мкр. Горный гигант. Погибшему было 48 лет. В январе 2018 года из блога министра внутренних дел РК стало известно, что 15 ноября 2017 года уголовное дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления. Как сообщили в ответе прокуратуры Алматы на официальный запрос редакции, "согласно выводам судебной экспертизы дорожно-транспортных происшествий и транспортных средств от 18 сентября 2017 года, водитель автомашины Mercedes не располагал технической возможностью предотвратить наезд на пешехода экстренным торможением, с остановкой автомобиля до линии движения пешехода. Однако позже стало известно, что решение о прекращении уголовного дела отменено. Уголовное дело принято к производству Управлением дознания ДВД Алматы. Параллельно стало известно, что в декабре 2017 года водителя иномарки Султанова лишили прав на три года.

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