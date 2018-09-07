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В Алматы будет частично затруднено движение по Толе би

Временные ограничения вводятся для восстановления дорожного покрытия после досрочного завершения реконструкции магистральных сетей теплоснабжения.

Фото : REZONANS.KZ7 сентября 2018, 13:00

С 22 часов 7 сентября до 6 часов 10 сентября 2018 года будет затруднено движение автотранспорта по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Фурката в западном направлении, сообщает Zakon.kz.

"Временные ограничения вводятся для восстановления дорожного покрытия после досрочного завершения реконструкции магистральных сетей теплоснабжения. Просим с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка", - говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети».

Напомним, что ремонтные работы участка тепловых сетей, расположенного под улицей Толе би от улицы Розыбакиева до улицы Брусиловского были завершены досрочно к 1 сентября 2018 года.


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