Ученые раскрыли совершенно неожиданный «женский» секрет улыбки Моны Лизы

Ученые обнаружили у женщины и другие признаки этого недуга: желтоватый оттенок кожи, редкие волосы, отсутствие бровей и ресниц.

Загадочная улыбка героини самой известной картины Леонардо да Винчи занимает умы искусствоведов вот уже несколько сотен лет. На днях американские ученые наконец раскрыли ее секрет.

Как сообщает RT, ученые из Гарвардского клинического междисциплинарного центра и Калифорнийского университета в Санта-Барбаре разгадали секрет улыбки Моны Лизы. Они провели исследование и поставили Лизе Герардини (так на самом деле звали Мону Лизу) диагноз. Оказалось, что у героини знаменитого портрета был недостаток гормонов щитовидной железы, вызывающий бессильную улыбку.

Ученые обнаружили у женщины и другие признаки этого недуга: желтоватый оттенок кожи, редкие волосы, отсутствие бровей и ресниц. Исследователи также подчеркнули, что недостаток гормонов щитовидной железы чаще всего диагностируется у женщин во время и после беременности.

В подтверждение того, что Мона Лиза действительно могла родить незадолго до того, как написали ее портрет, говорит следующий факт. По общеизвестной версии, купец Франческо дель Джокондо заказал у Леонардо да Винчи изображение своей жены в честь рождения одного из сыновей.

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