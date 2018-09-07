Депутаты сформировали проект повестки предстоящего заседания

Будет рассмотрен ряд ратификационных законопроектов.

Состоялось бюро Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

По данным ведомства, был сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания депутатов. Палате предлагается рассмотреть на заседании ряд ратификационных законопроектов.

"Это Договор Казахстана с Кыргызстаном о демаркации казахстанско-кыргызской госграницы. В этом ряду и Договор между Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о районе точки стыка госграниц трех государств. Договор является документом, завершающим делимитацию границы в южном направлении. Проект повестки содержит также новые законопроекты, по которым Палате предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений. Это ратификационные акты: Соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе, а также Соглашение государств-участников СНГ о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма", - говорится в сообщении.

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