Насколько курс тенге повлияет на продовольственную инфляцию

Прямой корреляции между курсом и стоимостью товаров продовольственной корзины не должно быть.

Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов прокомментировал информацию о том, что изменение курса тенге в невыгодную для него сторону может серьезно отразиться на стоимости продовольственной корзины в Казахстане, передает Zakon.kz.

Тимур Сулейменов не отрицает, что взаимосвязь между курсом тенге и повышением цен на продовольственную корзину имеется. Однако она инфляция, по его словам, не настолько прямо зависит от курса.

"Корреляция между курсом и инфляцией однозначно есть, потому что мы не можем потреблять все исключительно свое, даже когда мы говорим, что мы на 80% с точки зрения продовольствия сами себя обеспечиваем, тем не менее, по стране это не равномерно. Есть регионы, которые из России покупают, есть регионы, которые ближе к Узбекистану, из Узбекистана (покупают) и так далее. Эти различия всегда будут. Курс будет всегда влиять на инфляцию, на продовольственную инфляцию в частности. Курс будет влиять. Будет ли он влиять значительно, скажу что нет, потому что на 80% мы себя обеспечиваем. Таким образом, если поменялся на 10-20% курс, на 10-20% поменяются цены на товары - такой прямой корреляции не должно быть", - сказал министр.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!