МНЭ: Мы будем делать ставку на частный сектор, чтобы уйти от госстимулирования экономики

В дальнейшем будем делать ставку на частный сектор, крупные, малые и средние компании частного сектора - Сулейменов.

Правительство Казахстана поменяет драйверы развития экономики. Так, по словам Тимура Сулейменова, республика уйдет от государственного стимулирования в пользу частного, и от ставки на высокий уровень потребления к экспорту, передает корреспондент Zakon.kz.

На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций министр национальной экономики презентовал новую модель развития экономики. Одно из ее направлений – строительство новой экономики за счет технологий, развития человеческого капитала и экспорта.

«Если в 2000-2010-х крупными локомотивами развития выступали наши квазигосударственные компании, такие как «Казахстан Темир Жолы» «КазМунайГаз», «Самрук Казына» в целом. Мы предполагаем, что в дальнейшем будем делать ставку на частный сектор, крупные, малые и средние компании частного сектора. И перейти от государственного стимулирования экономики на частное», - сказал он.

Он напомнил, что в момент, когда в стране была «хорошая ситуация с экономикой» заработные платы населения росли за счет высокого уровня внутреннего потребления.

«Он был драйвером роста, остается им и сейчас. Но на смену ему может прийти другой драйвер, мы считаем, это экспорт. Экспорт в первую очередь перерабатывающей и обрабатывающей отраслей», - сообщил он.

Татьяна Ковалева, Астана

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