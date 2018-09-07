Сулейменов: Колебания курса – влияние монетарной политики США

Мы твердо движемся по направлению в 30-ку развитых государств мира. У нас есть стратегия 2050 - это главный документ - министр экономики.

Политика США по привлечению инвесторов в свою экономику и ценные бумаги американского правительства сильно влияет на валюты стран развивающегося мира. Казахстан – не исключение. Об этом сегодня на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сказал министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Наше государство глубоко вовлечено в экономические и политические процессы. Мы живем в открытом достаточно мире. Сейчас нарастает всё больше и больше геополитическая напряжённость. На смену вяло текущему протекционизму и регионализации приходят открытие торговые войны, как бы их не называли. Это макроэкономическая реакция, которой мы с вами живём», - сказал он.

Кроме того, США проводит свою политику. В итоге, ужесточение монетарной политики ФРС влечёт все ресурсы мировых инвесторов в экономику США, ценные бумаги американского правительства.

«Это очень сильно влияет на инвестиционный интерес, на валюты стран развивающегося мира, и мы в этом отношении также не исключение. Несмотря на то, что экономическая ситуация достаточно сложная, наши интересы и цели неизменны. Глава государства их поставил, и мы твердо движемся по направлению в 30-ку более развитых государств. У нас есть стратегия 2050 - это главный документ», - сказал Сулейменов.

Татьяна Ковалева, Астана

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