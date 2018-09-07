В Астане состоялось совещание по итогам международных военных соревнований

Прошедшие игры представляют собой одну из лучших форм повышения уровня боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих.

В Министерстве обороны РК под руководством главы военного ведомства Нурлана Ермекбаева прошло совещание по итогам международных военных соревнований АрМИ-2018 и состязаний снайперских пар «Алтын Үкі-2018» передает zakon.kz, со ссылкой на пресс-службу МО РК.

На совещании были подведены итоги прошедших соревнований, детально рассмотрен анализ недостатков и качества подготовки казахстанских команд, Министром обороны даны конкретные поручения и рекомендации по повышению качества боевой подготовки и полевой выучки военнослужащих.

Прошедшие игры представляют собой одну из лучших форм повышения уровня боевой подготовки и профессионального мастерства военнослужащих. Участие в Армейских международных играх является важной составляющей подготовки военнослужащих всех категорий, которая создает дополнительные условия для их профессионального и служебного роста.

Следует отметить, что армейские игры – это уникальное мероприятие международного масштаба, которые стали новым символом международного военного сотрудничества, обмена опытом, залогом мира и солидарности. С каждым годом увеличивается соревновательный процесс. В программу армейских игр включаются новые виды конкурсов, расширяется география проведения игр, увеличивается количество стран-участниц.

На четвертых Армейских международных играх за честь и престиж казахстанской армии на международной арене боролись более 300 военнослужащих видов и родов войск, региональных командований. По результатам «АрМИ-2018» казахстанские военнослужащие заняли общекомандное третье место среди военнослужащих из 32 государств, уступив лишь сборным России и Китая. Всего в «копилке» сборной Казахстана 4 золотых, 3 серебряных и 4 бронзовых медалей.

В международных состязаниях снайперских пар «Алтын Үкі» военнослужащие Вооруженных Сил Казахстана как в личном, так и в командном зачетах заняли первое место, показав лучшие результаты среди военнослужащих из 12 государств. Прошедшие соревнования являются самыми масштабными в истории проведения состязания «Алтын Үкі - 2018».

За успешное выступление на данных международных соревнованиях приказом Министра обороны РК наиболее отличившиеся военнослужащие награждены медалями «Ел қорғаны» І и ІІ степени, «Халықаралық ынтымақтастықты дамытуға қосқан үлесі үшін».

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