Люди тут ограничены умственно: актер Панин оскорбил соотечественников

Он назвал россиян скудоумными и пообещал эмигрировать.

Актер Алексей Панин, известный в последнее время, прежде всего, из-за своего эксцентричного поведения, в ходе общения со своими подписчиками в инстаграме назвал россиян "умственно ограниченными" и заявил, что уедет из России, пишет здание "Газета.RU".

Дискуссия на странице артиста разгорелась под публикацией актера, где он запечатлен на прощании с Иосифом Кобзоном. Он сопроводил снимок словами о том, что инстаграм дня него — отображение жизни и эмоций.

"Но боюсь, что с вашим скудоумием вам этого не понять", - обратился актер к своим поклонникам.

Комментаторы разделились на два лагеря: одни жестко критиковали Панина, другие встали на его защиту. Актер «объяснил» одному из комментаторов, что люди в России "глупые, злые и ограниченные".

"К сожалению, это Россия. Люди тут очень ограничены умственно", - отметил артист. На замечание о том, почему же Панин еще не уехал, актер признался, что скоро уезжает.

"Я как раз скоро уезжаю. В Россию я буду приезжать только за деньгами", - добавил он.

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