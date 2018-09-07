Полиция Алматы ищет мошенника, обманывающего пенсионеров

Подозреваемый промышлял аферами на улице.

Полиция Алматы обнародовала изображение очередного любителя легкой наживы, подозреваемого в серии мошеннических действий, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления криминальной полиции, фигурант промышлял аферами на улице, обманывал преимущественно пенсионеров.

В этой связи ДВД города Алматы обращается к общественности и призывает опознать человека на фото. Любую информацию о нем можно будет сообщить по телефонам: 8-701 -707-36-00 и 8-705-704-85-24.

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